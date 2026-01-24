Reisetrends Wo es die Menschen im AK-Land 2026 in den Urlaub zieht Thomas Leurs 24.01.2026, 11:00 Uhr

i Bianca Scheuer führt ein Reisebüro in Altenkirchen. Auch für dieses Jahr sieht sie eine ungebrochene Reiselust bei den Menschen im AK-Land. Sonja Roos

Erholung, Planbarkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – das sind für viele Menschen im Kreis Altenkirchen in diesem Jahr die entscheidenden Kriterien bei der Urlaubsplanung. Das zeigen Gespräche mit zwei Reisebüros vor Ort.

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen bleibt auch im Kreis Altenkirchen hoch. Das berichten die beiden Reisebüros Bianca Scheuer und das First Reisebüro in der Kreisstadt übereinstimmend. Besonders für die Ferienzeiten sei das Interesse ungebrochen. Viele Kundinnen und Kunden legten großen Wert auf Urlaub, entsprechend früh beginne die Planung für Sommer und Herbst.







