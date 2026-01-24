Erholung, Planbarkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – das sind für viele Menschen im Kreis Altenkirchen in diesem Jahr die entscheidenden Kriterien bei der Urlaubsplanung. Das zeigen Gespräche mit zwei Reisebüros vor Ort.
Die Nachfrage nach Urlaubsreisen bleibt auch im Kreis Altenkirchen hoch. Das berichten die beiden Reisebüros Bianca Scheuer und das First Reisebüro in der Kreisstadt übereinstimmend. Besonders für die Ferienzeiten sei das Interesse ungebrochen. Viele Kundinnen und Kunden legten großen Wert auf Urlaub, entsprechend früh beginne die Planung für Sommer und Herbst.