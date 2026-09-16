Literatur in der Telefonzelle
Wo Bücher kommen und gehen
Katrin Börgmann kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich um das öffentliche Bücherregal in Betzdorf.
Katrin Börgmann kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich um das öffentliche Bücherregal in Betzdorf.
Thomas Leurs

Bald sieben Jahren gibt es das öffentliche Bücherregal in Betzdorf. Literaturinteressierte finden dort neuen Lesestoff. Katrin Börgmann hat ein Auge darauf, dass alles ordentlich bleibt, und erzählt der RZ, was sie dort schon alles vorgefunden hat.

Lesezeit 2 Minuten
Für Buchbegeisterte gibt es einen ganz besonderen Ort in Betzdorf. Vom Rathaus die Kirchstraße hoch steht schon seit langer Zeit die für Großbritannien so berühmte rote Telefonzelle. Sie ist ein Geschenk der Partnerstadt Ross-on-Wye gewesen. Seit November 2020 hat die Stadt es als offizielles Bücherregal umfunktioniert.
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