Zwar ist der Fall um einen Betzdorfer Rathaus-Mitarbeiter, der von Ex-Bürgermeister Brato kaltgestellt worden sein soll bei vollem Lohn, kaum vergleichbar. Doch immer wieder mussten Verwaltungschefs von Kommunen für Fehlentscheidungen im Amt haften.
Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain fordert von ihrem ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato (SPD) fast 600.000 Euro Schadenersatz. Nach Einschätzung der Kommunalaufsicht soll er einen Beamten über Jahre ohne Aufgaben ins Homeoffice geschickt und damit gegen Dienstpflichten verstoßen haben.