Wladimir Kaminer fasziniert Altenkirchen mit Anekdoten

„Westerwald-Versteher“ Wladimir Kaminer ist jüngst Gast in der umgestalteten Stadthalle in Altenkirchen gewesen und begeisterte das Publikum mit allerbester und fundierter Unterhaltung auf literarischer und persönlicher Ebene.
Lesezeit 3 Minuten
„Schön, dass Sie da sind!“ Strahlend flaniert Helmut Nöllgen durchs gespannt wartende Publikum und lässt dabei den Blick durch „seinen“ Kultursalon schweifen, der an diesem Abend bestens gefüllt ist. Kein Zweifel, das neue Jahr hat sehr erfreulich begonnen für den Altenkirchener Event-Veteranen.