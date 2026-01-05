Künstler im Kultursalon dabei Wladimir Kaminer fasziniert Altenkirchen mit Anekdoten Julia Hilgeroth-Buchner 05.01.2026, 14:00 Uhr

i Wie gewohnt schweifte Wladimir Kaminer nur zu gerne vom Konzept der reinen Lesung ab. Viel lieber erzählte er mit Wonne von seinen Reisen und den damit verbundenen skurrilen Begegnungen. Julia Hilgeroth-Buchner

„Westerwald-Versteher“ Wladimir Kaminer ist jüngst Gast in der umgestalteten Stadthalle in Altenkirchen gewesen und begeisterte das Publikum mit allerbester und fundierter Unterhaltung auf literarischer und persönlicher Ebene.

„Schön, dass Sie da sind!“ Strahlend flaniert Helmut Nöllgen durchs gespannt wartende Publikum und lässt dabei den Blick durch „seinen“ Kultursalon schweifen, der an diesem Abend bestens gefüllt ist. Kein Zweifel, das neue Jahr hat sehr erfreulich begonnen für den Altenkirchener Event-Veteranen.







Artikel teilen

Artikel teilen