Westerwald/Sieg Tourismus Wisserland will sich weiterhin erfolgreich vermarkten 06.11.2025, 14:00 Uhr

i Der Auenlandweg, ein familienfreundlicher Wanderweg in der Gemarkung Mittelhof, ist eines der touristischen Aushängeschilder im Wisserland. Dominik Ketz

Die touristische Attraktivität des Wisserlandes mit zuletzt rund 40.000 Übernachtungen im Jahr kommt nicht von ungefähr. Dahinter steckt viel Arbeit verschiedener Stellen. Eine davon ist im Kreishaus in Altenkirchen zu finden.

Die Verbandsgemeinde (VG) Wissen setzt ihre Kooperation mit dem Kreis in Sachen Tourismus fort. Nach einstimmigem Beschluss spricht der Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft diese Empfehlung an den VG-Rat aus.Genauer gesagt geht es um die Weiterführung des seit fünf Jahren bestehenden „Touristischen Backoffice“, welches bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen angesiedelt ist und anteilig von den sechs VGs im Kreis finanziert wird.







