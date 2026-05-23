Im Bestreben um eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist es wichtig, die Bürger gut zu informieren. Die laufende Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde Wissen unterstreicht diese Erkenntnis.
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Mit einer einstimmigen Empfehlung an den Verbandsgemeinderat hat der Wissener Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft die fortgeschrittenen Arbeiten bezüglich der kommunalen Wärmeplanung zur Kenntnis genommen. In drei bis vier Monaten soll das gesetzlich vorgeschriebene Papier fertig sein.