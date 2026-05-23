Kommunale Wärmeplanung
Wisserland eignet sich kaum für zentrales Wärmenetz
Wie beheizen wir künftig möglichst klimaneutral unsere Wohnungen, Betriebe, Schulen, Bäder und andere Immobilien? Die VG Wissen
Wie beheizen wir künftig möglichst klimaneutral unsere Wohnungen, Betriebe, Schulen, Bäder und andere Immobilien? Die VG Wissen hofft auf Antworten aus der kommunalen Wärmeplanung.
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Im Bestreben um eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist es wichtig, die Bürger gut zu informieren. Die laufende Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde Wissen unterstreicht diese Erkenntnis. 

Lesezeit 1 Minute
Mit einer einstimmigen Empfehlung an den Verbandsgemeinderat hat der Wissener Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft die fortgeschrittenen Arbeiten bezüglich der kommunalen Wärmeplanung zur Kenntnis genommen. In drei bis vier Monaten soll das gesetzlich vorgeschriebene Papier fertig sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren