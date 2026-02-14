Expertise aus dem Westerwald 
Wissenswertes zum Miteinander von Mensch und Wolf
Dirk Roos, Leiter der Trumler-Station in Birken-Honigsessen, mit einem Dingo-Welpen.
Heike Krämer

Die Rückkehr des Wolfes löst auch im Westerwald teils heftige Diskussionen aus. Wir haben einen Experten um seine Einschätzung gebeten – den Leiter der Eberhard-Trumler-Station in Birken-Honigsessen.

Der Biologe Dirk Roos ist wissenschaftlicher Leiter des Vereins Gesellschaft für Haustierforschung und der Eberhard-Trumler-Station im Birken-Honigsessener Ortsteil Wolfswinkel. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Verhalten von Hunden, wozu auch Wölfe und Füchse gehören.

