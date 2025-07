Während in Nordamerika der Sezessionskrieg tobte und in Berlin Otto von Bismarck zum Preußischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, lebte in Wissen ein Teenager aus berühmtem Elternhaus.

Manchmal sind es unglaubliche Zufälle, die mitunter auch längst Vergangenes oder Vergessenes zutage fördern. Genauso verhält es sich mit der Geschichte um Ludwig Schumann, einem Sohn des berühmten Komponistenehepaars Robert und Clara Schumann, der im 19. Jahrhundert kurz in Wissen lebte.

Der ehemalige Wissener Kirchenmusiker Wilfried Brochhagen stieß beim Lesen einer Brahms-Biografie durch Zufall auf Spuren, die in die heutige Siegstadt führen. „Johannes Brahms war eng mit der Familie Schumann befreundet, und deswegen beschloss ich, mich auch mit dieser zu beschäftigen“, erklärt Brochhagen. Im Internet fand er unter anderem einen Brief mit der Vorbemerkung: „Clara Schumann schrieb ihrem Sohn, der von 1861 bis 1863 bei dem Pfarr- und Schulvikar Karl Altgeld in Wissen an der Sieg erzogen wurde“.

Ein Versuch des Einzelunterrichts

„Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein“, schildert der Pensionär seine erste Reaktion. Der Brief selbst (hier in Original-Wortlaut und Schreibweise wiedergegeben) offenbart die Sorge der Mutter: „Wie geht es dir? bist du ganz wohl und gehst du auch fleißig spazieren? Ihr habt wohl auch jetzt erst schönes Wetter? Da kannst du die schöne Gegend noch recht genießen. Herr Pastor schrieb uns endlich, daß er dir Manches aufgegeben, was du sehr gut gelernet habest, überhaupt hoffe er, würdest du recht viel lernen, da du gar nicht so schwer lernest, wie du glaubest...“

Das sind einige der Zeilen, die Clara Schumann an ihren damals 13-jährigen Sohn schrieb. Der Vater Robert war bereits im Jahre 1856 gestorben, Clara selbst hatte insgesamt acht Kinder. „Diese Frau war ein Phänomen, sie musste für ihre Kinder als Pianistin die nötigen Mittel beschaffen“, gibt Wilfried Brochhagen seiner Bewunderung für Clara Schumann Ausdruck, die ihren Mann Robert mehr als vier Jahrzehnte überlebte.

Kein erfülltes Leben

Indes währte Ludwigs Zeit in Wissen nicht allzu lange; nach dem Aufenthalt an der Sieg begann der Jugendliche einige Jahre später in Karlsruhe eine Lehre als Buchhändler, die er aber wieder aufgab. Auch eine Lehre als Musikalienhändler scheiterte, ebenso wie sein Versuch, Komponist zu werden. Bereits im Alter von 20 Jahren wurde er im Jahre 1869 erstmals in einem psychologischen Sanatorium in Egelshofen (heute Kreuzlingen) am Bodensee behandelt, kurze Zeit später in Pirna: eine Odyssee, die schließlich in der „Versorgungsanstalt für Geisteskranke“ auf Schloss Coldiz endete, wo er ab dem Jahre 1871 bis zu seinem Tode im Jahre 1899 verblieb.

Was seine Zeit in Wissen angeht, ist die Faktenlage eher dünn. Aber dass diese Lebensphase jetzt ins Licht rückt, ist vor allem Wilfried Brochhagen zu verdanken, der sich eigentlich mit Johannes Brahms befassen wollte und dabei die nahezu verblasste Spur eines Menschen entdeckte, der berühmte Eltern hatte und dessen Leben dennoch vor allem von Tragik und Leid geprägt war.