Derzeit nutzen viele Autofahrer insbesondere den Innenstadtbereich als „Durchgangspassage“, was dem Charakter der ursprünglich als „Verkehrsraum für Fußgänger, Fahrräder und Pkw“ geplanten Rathausstraße nicht gerecht wird. Das war eine der Kernaussagen der Sitzung der Verkehrskommission im Wissener Walzwerk am Donnerstagabend, zu der Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff auch einige Gäste (insbesondere vom Wissener Treffpunkt) begrüßte.

„Seit circa einem Jahr werden die Anzahl und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die aus ,Im Kreuztal’ in die Rathausstraße einfahren, mit einem Geschwindigkeitsmessgerät erfasst. Dabei musste festgestellt werden, dass circa 10.000 Fahrzeuge/Woche alleine nur aus dieser Richtung in die Rathausstraße einfahren“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Berno Neuhoff sowie der Fachbereichsleiter der Abteilung Soziales und Sicherheit, Marco de Nichilo und der für die Verbandsgemeinde Wissen zuständige Polizeihauptkommissar Patrick Boller erklärten, dass auch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometern nur selten eingehalten werde. „Auch die Vorfahrtsregel Rechts vor Links wird oftmals missachtet“, so Boller.

i Zwei Verkehrsinseln im Bereich "Im Kreuztal" wurden angebracht, um das Tempo zu drosseln und den Verkehrsfluss in die Innenstadt zu regulieren. Die "Ausbuchtungen" sollen in Kürze durch Markierungen ergänzt werden. Thomas Hoffmann

„Das Ziel muss sein, die Verkehrsströme um die Innenstadt herum zu leiten“, machte Berno Neuhoff klar. Die beiden Verkehrsinseln (Ausbuchtungen) im Bereich Kreuztal, die noch durch Markierungen ergänzt werden, sollen das Tempo in Richtung Innenstadt drosseln.

Nach längerer Diskussion über weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen einigte sich die Kommission auf Vorschlag von Wolf-Rüdiger-Bieschke darauf, von der Verwaltung die Möglichkeit prüfen zu lassen, die für die Rathausstraße geltende Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern bis zum Bereich „abknickende Vorfahrt“ auszuweiten. Damit würden gleichzeitig viele Schilder überflüssig werden, weil bei einer 20 km/h-Regelung „automatisch“ die Rechts-vor Links-Regel gilt. Das begrüßten auch die als Berater anwesenden Fahrlehrer, insbesondere Peter Hutzler, der zuvor eine übersichtliche Verkehrsführung angeregt hatte.

i Die Wissener Heubrücke ist Teil des Siegradweges. Ein Konzept, das derzeit von dem Landesbetrieb Mobilität und der Stadt Wissen vorbereitet wird, soll die Anbindung für den Radverkehr über gekennzeichnete Bereiche des Bürgersteiges der B62 sowie Teile der Siegpromenade in Richtung Wissens Innenstadt ermöglichen. Thomas Hoffmann

Ein weiterer Tagesordnungspunkt behandelte die Anbindung des Siegradweges aus der Innenstadt in Richtung „Heubrücke“. Hierzu sollen Teile der Siegpromenade sowie der Gehweg der Bundesstraße im Bereich Frankenthal genutzt werden und der weitere Verlauf in Richtung Innenstadt erfolgen. Eine Kennzeichnung mit Schildern (Fahrrad und Fußgänger) soll das Ganze ebenso flankieren wie erforderliche Umbaumaßnahmen beispielsweise im Bereich Europakreisel.

Eine abschließende Planung wird derzeit von der Stadt Wissen in Kooperation mit dem Landesbetrieb Mobilität vorbereitet. „Wenn der Kreisel an die Erfordernisse angepasst und die anderen Maßnahmen durchgeführt wurden, hat die Stadt Wissen ihre Aufgaben in Sachen Siegradweg erfüllt“, so Berno Neuhoff abschließend.