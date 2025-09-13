Tennis ist ein kraftintensiver Sport. Dass auch ältere Menschen ihn noch hervorragend ausführen können, zeigen Georg Mombur, Wolfgang Schulz und Heribert Heinz. Sie organisieren dieses Jahr die Ü 60-Open in Wissen.

Einmal im Jahr wird die Anlage der Tennisfreunde Blau-Rot Wissen zum Brennpunkt eines in der Region wohl einzigartigen Turniers, denn dann stehen die „Ü60-Open“ an. Der Name ist Programm, sind es doch Senioren, die mit Begeisterung und Leidenschaft den Tennisschläger schwingen. Dabei geht es (natürlich) auch um Punkte und Siege, vor allem aber um das gemeinschaftliche Erleben eines Sportes, der besonders zu den Glanzzeiten von Steffi Graf und Boris Becker Millionen von Menschen begeisterte.

Diese Zeiten sind auch Georg Mombur, Wolfgang Schulz und Heribert Heinz, den Organisatoren der Ü60-Open, in bester Erinnerung. Letzterer entdeckte seine Leidenschaft allerdings erst im Jahre 2010 im Alter von 60 Jahren, dafür widmete er sich dem neu entdeckten „Hobby“ aber mit umso größerer Energie. „Ich brachte damals 100 Kilo auf die Waage und ich sagte mir, du musst was tun“, erinnert sich Heribert Heinz 15 Jahre nach seinem Debüt auf dem Centercourt. Mit einem Gewicht von heute sportlichen 75 Kilo wirkt er durchtrainiert, so wie auch seine Mitstreiter, die sich wöchentlich treffen, um gemeinsam im Doppel im Sommer auf den Außenplätzen und im Winter in der Halle im Sportpark Altenkirchen den Tennisball über das Netz ins gegnerische Feld zu befördern.

Freundschaft auch außerhalb der sportlichen Betätigung

Sie und ihre Generationsgenossen (an den Ü60-Open nahmen insgesamt 22 Spieler aus sechs Mannschaften teil) sind herausragende Beispiele dafür, wie viel Spaß, Gesundheit und Lebensqualität der gemeinsame Sport bringen kann. Dabei geht es nicht mehr alleine um den Sieg (auch wenn dieser natürlich noch immer eine Rolle spielt), vor allem aber haben sich die Senioren zusammengefunden, weil gemeinschaftliches Erleben Freude bringt und Vertrauen und Freundschaft auch nach der sportlichen Betätigung in geselliger Runde ihren Platz haben.

Diese Runde indes ist kein statischer, in sich geschlossener „Club“, vielmehr freuen sich die Mitglieder des TC Blau-Rot über jede Anfrage: Tennisfreunde sind herzlich eingeladen, Teil der (wie die drei Organisatoren sagen) besonderen Gemeinschaft zu werden. Nicht nur das „Ü60-Wimbledon des Westerwaldes“, wie das Turnier manchmal mit einem Augenzwinkern genannt wird (und bei dem sich Ende August Michael Rohner und Joachim Langhoff vom VFL Kirchen in einem spannenden und hochklassigen Finale gegen Joachim Theis und Klaus Badke vom TC-Grün-Weiß Wissen durchsetzten), ist also eine attraktiv-leuchtende Werbung für Aktivität jenseits der 60, sondern vor allem auch die Lebensfreude, die sich in dem Gemeinschaftserlebnis des „weißen Sport“ gerade auch beim TC Blau-Rot-Wissen manifestiert.

Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, sich unter der Telefonnummer 0151/43202141, der Nummer 0170/2441435 oder 0170/3832824 zu melden.