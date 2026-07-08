Umzüge, Party und mehr
Wissener Schützenfest lockt mit vielen Attraktionen
Dank Musikvereinen, Bands und vielem mehr erwartet die Besucher am kommenden Wochenende eine tolle Stimmung innerhalb und außerh
Dank Musikvereinen, Bands und vielem mehr erwartet die Besucher am kommenden Wochenende eine tolle Stimmung innerhalb und außerhalb des Festzeltes.
Christoph Hamacher

Wissen dürfte am kommenden Wochenende wieder zum Magnet für Tausende Gäste werden: Das größte Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz steht vor der Tür.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist die 140. Auflage des Wissener Schützenfestes, die am kommenden Wochenende ab dem 10. Juli wieder Tausende Besucher anlocken dürfte. Die Macher des Wissener Schützenverein 1870 um ihren Schützenoberst Karl-Heinz Henn haben sich wieder einiges einfallen lassen, um das Fest zu einem wahren Ereignis für Groß und Klein werden zu lassen.
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