Umzüge, Party und mehr Wissener Schützenfest lockt mit vielen Attraktionen Thomas Hoffmann 08.07.2026, 10:00 Uhr

i Dank Musikvereinen, Bands und vielem mehr erwartet die Besucher am kommenden Wochenende eine tolle Stimmung innerhalb und außerhalb des Festzeltes. Christoph Hamacher

Wissen dürfte am kommenden Wochenende wieder zum Magnet für Tausende Gäste werden: Das größte Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz steht vor der Tür.

Es ist die 140. Auflage des Wissener Schützenfestes, die am kommenden Wochenende ab dem 10. Juli wieder Tausende Besucher anlocken dürfte. Die Macher des Wissener Schützenverein 1870 um ihren Schützenoberst Karl-Heinz Henn haben sich wieder einiges einfallen lassen, um das Fest zu einem wahren Ereignis für Groß und Klein werden zu lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen