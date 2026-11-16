Abriss der Notunterkünfte Wissener Schlichthäuser gehören nun der Geschichte an Elmar Hering 16.11.2026, 17:30 Uhr

i Am Ende ging es recht flott: Die beiden Schlichthäuser am Stadtrand von Wissen sind am Freitag, 13. November, endgültig abgerissen worden. Elmar Hering

Bauschutt, Metall, Holz und andere Materialien – zum Schluss blieben nur noch ein paar Haufen übrig, fein säuberlich getrennt zum Abtransport. Der Abrissbagger machte den vormaligen Notunterkünften am Stadtrand von Wissen den Garaus.

Ob Freitag, der 13., ein Unglückstag ist, wird zuweilen heftig diskutiert, nicht nur unter abergläubischen Menschen. Für Wissen jedenfalls war der vergangene Freitag ein nicht ganz unwichtiges Datum, denn in der Bröhltalstraße wurden die beiden Notunterkünfte final abgerissen.







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