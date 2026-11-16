Bauschutt, Metall, Holz und andere Materialien – zum Schluss blieben nur noch ein paar Haufen übrig, fein säuberlich getrennt zum Abtransport. Der Abrissbagger machte den vormaligen Notunterkünften am Stadtrand von Wissen den Garaus.
Lesezeit 1 Minute
Ob Freitag, der 13., ein Unglückstag ist, wird zuweilen heftig diskutiert, nicht nur unter abergläubischen Menschen. Für Wissen jedenfalls war der vergangene Freitag ein nicht ganz unwichtiges Datum, denn in der Bröhltalstraße wurden die beiden Notunterkünfte final abgerissen.