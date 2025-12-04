Gastronomisches Aushängeschild Wissener schätzen ihre „Alte Post“ seit Generationen Elmar Hering 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Diese historische Postkarte aus dem Besitz des Wissener Sammlers Heinz-Walter Alfes zeigt auf ihrer Vorderseite das damalige Hotel Fuchs. Verschickt wurde sie im Jahre 1928. Elmar Hering

Von den vielen, vielen Hotels und Gaststätten, die es einst in Wissen gab, sind etliche verschwunden. Nicht so der Gasthof Alte Post. Dessen mehr als 120-jährige Tradition findet seit Kurzem eine Fortsetzung.

Ein Aushängeschild der Wissener Gastronomie ist der Gasthof Alte Post in der Siegstraße. Seit wenigen Wochen kann in dem Restaurant wieder gut gespeist, an der Theke gesessen und im kleinen, separaten Saal gefeiert und getagt werden – nicht zu vergessen der Hotelbetrieb (sechs Zimmer) und die beiden Kegelbahnen.







