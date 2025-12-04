Wissener schätzen ihre „Alte Post“ seit Generationen 

Von den vielen, vielen Hotels und Gaststätten, die es einst in Wissen gab, sind etliche verschwunden. Nicht so der Gasthof Alte Post. Dessen mehr als 120-jährige Tradition findet seit Kurzem eine Fortsetzung.
Ein Aushängeschild der Wissener Gastronomie ist der Gasthof Alte Post in der Siegstraße. Seit wenigen Wochen kann in dem Restaurant wieder gut gespeist, an der Theke gesessen und im kleinen, separaten Saal gefeiert und getagt werden – nicht zu vergessen der Hotelbetrieb (sechs Zimmer) und die beiden Kegelbahnen.