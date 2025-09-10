Der Europakreisel, der als B62-Achse in Richtung Betzdorf und umgekehrt in Richtung Innenstadt und Altenkirchen führt und der täglich von Tausenden Autofahrern genutzt wird, stellt in der derzeitigen Bauart keine sichere Möglichkeit für Radfahrer dar, den Siegradweg hier zu queren. Deshalb hatte die Stadt Wissen den Vorschlag gemacht, diesen entlang Sieg und ehemaligem Katasteramt in Richtung Schönstein und Heubrücke zu führen. „Der Weg mittels eines Fahrradstreifens auf der Fahrbahn entlang der L 278 wurde nochmals geprüft, aber seitens des LBM, mit dem wir seit Jahren in enger Abstimmung stehen, aus Sicherheitsgründen verworfen“, sagte Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die vom LBM Diez bevorzugte und sichere Lösung soll sein, die Radwegführung auf der anderen Siegseite teilweise entlang der B62 fortzusetzen und auf Höhe der ehemaligen Gaststätte „Garten“ in die Siegpromenade zu überführen. „Wir werden dort als Sofortmaßname Schilder anbringen, die das Ganze als gemeinschaftlichen Radfahr- und Fußgängerweg ausweisen“, so Berno Neuhoff, der darauf verweist, dass die Sache „Kreisel“ als „Bundesstraße“ alleine der Planung des LBM unterliegt. Sobald diese vorliegt, wird sie dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Nach Beratung und erfolgten Baumaßnahmen könnte dann im unteren Bereich der Rathausstraße der Bürgersteig ebenfalls für den Radverkehr freigegeben werden. Dieser kann dann in Richtung Innenstadt befahren werden.

i Der untere Teil der "Blähaustraße", der als Einbahnstraße ausgewiesen ist, kann nicht als "Fahrradstraße" (mit Berechtigung für PKW und Motorräder) genutzt werden, da die schmale Fahrbahn keinen sicheren Begegnungsverkehr zulässt. Thomas Hoffmann

Derzeit kann die Rathausstraße als „Einbahnstraße“ auch von Radfahrern nur in Richtung Regiobahnhof genutzt werden. “Das Problem ist, dass Radfahrer am Kreisel derzeit nicht sicher einfädeln können. Wenn dies möglich ist, sind wir einen großen Schritt weiter“, so Neuhoff, der auch auf die Siegquerung mittels einer Brücke in Etzbach/Pirzenthal verweist. Der Kreistag hat im Juli Gutachten zur Bodenbeschaffenheit in Auftrag gegeben und Zuschüsse in Höhe von vier Millionen Euro stehen seitens des Bundes bereit. Auch wenn diese Maßnahme nicht in der Hoheit der Stadt Wissen liegt, ist sie doch ein wesentlicher Schritt, um die Anbindung von und in Richtung Rhein-Sieg-Kreis für den Radverkehr herzustellen.

In Richtung Wissen führt der Siegradweg von der Sieg in Pirzenthal kommend hinter Leitplanken entlang der B62 in Richtung Blähaustraße, die dann nach einer kurzen Steigung ins Wissener „Kreuztal“ mündet und dort in Richtung Regiobahnhof weiterführt. Für den unteren Bereich der Blähaustraße (entlang der Sieg-Bahnstrecke), die nicht zum Siegradweg gehört und als Einbahnstraße ausgewiesen ist, gibt es Anträge beziehungsweise Anfragen, unter anderem von CDU, B90/Grüne und Bürgern, diesen Abschnitt zu den Schulen am Alserberg als Fahrradstraße (für PKW und Motorräder frei) auszuweisen.

i An der Zufahrt neben der ehemaligen Gaststätte "Garten", die zur Siegpromenade führt, soll - ebenso wie einige hundert Meter weiter an der "Heubrücke"- ein Hinweisschild Kenntnis davon geben, dass die Siegromenade als Teil des Siegradweges von Fußgängern und Fahrradfahrern gleichermaßen genutzt werden kann. Thomas Hoffmann

Wie jedoch aus einem Gutachten des Bezirksdienstes der Polizeiwache Wissen von PHK Patrick Boller hervorgeht, ist dies nicht möglich: „Ausgehend von den Durchschnittsbreiten verschiedener Fahrzeugtypen -im vorliegenden Fall PKW und Fahrrad-, besteht aufgrund der geringen Fahrbahnbreite, sowie den nicht vorhandenen Banketten die Problematik, dass seitliche Mindestabstände beim Vorbeifahren im Gegenverkehr nicht eingehalten werden können“, lautet ein Auszug aus dem Schreiben. Dennoch tut die Stadt Wissen in Sachen Radwege ihr Möglichstes.

So werden beispielsweise in Kürze schadhafte Streckenabschnitte ausgebessert und die Markierungen am Radweg Sieg in der Innenstadt erneuert. Spätestens, wenn die Brücke in Pirzenthal sowie der Europakreisel hergestellt sind, gibt es gute Aussichten für Radler. „Die Hausaufgaben in Wissen am Radweg Sieg sind dann gemacht und die Menschen freuen sich, in ein paar Jahren über die neue Brücke Etzbach-Pirzenthal familienfreundlich nach Schladern und Siegburg durchgängig radeln zu können“, so Berno Neuhoff abschließend.