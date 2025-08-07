Es müssen nicht immer die weltbekannten Hits zum Mitgrölen sein. Livekonzerte aus purer Liebe zur Musik sind nicht minder ein Gewinn. Den Beweis gab es jetzt in Wissen zu hören.

Für Fans des Art- und Progrock gibt es in der Region an der Sieg eine neue Delikatesse: Die Band Battle Lines gab jetzt im Kulturwerk in Wissen ihr Debüt. Für das gut 100-köpfige Publikum war es eine Freude, bei dieser Premiere dabei zu sein.

Als Gast der Wissener Eigenart und ihrer aktuellen Veranstaltungsreihe „Sommer im Kulturwerk“ widmete sich die Band um Bassist Lothar Jung (Gebhardshain) ausschließlich dem britischen Musiker John Wetton (1949 bis 2017). Dessen abwechslungsreiche Karriere begann in den späten 1960er-Jahren, tangierte bekannte Bands wie King Crimson, Roxy Music, Wishbone Ash, Uriah Heep und Asia. Bis in die 2000er hinein war der Sänger und Bassist aktiv, arbeitete viel als Studiomusiker, tourte mit diversen Künstlern und veröffentlichte einige Soloalben. Allerdings war der Alkohol in dieser Zeit lange sein Begleiter gewesen – zwar schaffte Wetton etwa 2006 den Absprung, doch die Spätfolgen seiner Sucht (Herzerkrankung, Krebs) holten ihn Jahre später auf tödliche Weise ein.

Weniger als ein halbes Jahr Anlauf

Benannt ist die neue Formation, die sich zum Großteil aus Musikern des Wissener Heritage-Projektes zusammensetzt, nach dem 1994er Soloalbum und dem Titelsong: Battle Lines. Daher tauchte dieses Lied, das von den inneren Kämpfen eines Menschen erzählt, schon früh auf der Playlist dieses herrlichen Open-Air-Konzertes auf.

Ungefähr seit April, so erläuterte Keyboarder Armin Lübcke im Pausengespräch mit unserer Zeitung, probe die Band gemeinsam. Schon relativ kurz nach dem Start sei der Sänger ausgestiegen und die ursprünglich sechsköpfige Formation somit ein wenig geschrumpft. Doch das schmälerte die Livemusik an diesem Sommerabend im Innenhof des Kulturwerks keineswegs, zumal nicht nur Lothar Jung und Michael Blöcher (Keyboard, Klavier) das Gesangsmikro übernahmen, sondern mit Bernd Gudernatsch (zwei Lieder) und Mandy Brucherseifer zwei weitere starke Stimmen in die Hommage an John Wetton einstimmten (Letztere beim eher traurigen Song „In the End“ auf der klassischen Akustikgitarre begleitet von Theresa Fischer).

i Mit Bernd Gudernatsch als Sänger, der die Band bei zwei Liedern unterstützte, erlebte das Tributekonzert einen Qualitätssprung. Elmar Hering

Mit jedem Song unterstrichen die Battle-Lines-Musiker, wie sehr sich ein John-Wetton-Tributeabend als musikalische Zeitreise anbietet. Im bunten Mix perlten Stücke von etwa 1970 bis in die 2000er aus den Lautsprechern, von der Band Family („Holding the Compass“) über King Crimson („Starless“) bis zu Uriah Heep („Return to Fantasy“), nicht zu vergessenen die Asia-Hits „Heat of the Moment“ und „Only Time Will Tell“ mit ihren typischen Keyboardfanfaren.

Selbst technische Probleme und die zeitweise leicht angegriffene Stimme von Lothar Jung trübten den Genuss nicht. Mal rockig, mal soulig, mal ruhig blätterte die Band im reichhaltigen Liederbuch des John Wetton. Mit zwei Zugaben, darunter „The Die is Cast“ (Die Würfel sind gefallen) vom 2006er Duettalbum „Icon II: Rubicon“, verabschiedeten sie sich vom Publikum. Bei nicht wenigen der Zuhörer dürfte zu diesem Zeitpunkt schon längst der Wunsch nach einem Fortbestand von Battle Lines gereift sein.

Kern der Besetzung

Kalli Althaus (Gitarre; übrigens der einzige der fünf Musiker ohne Heritage-Wurzeln), Guillermo Banz (Schlagzeug), Michael Blöcher (Keyboard, Klavier), Lothar Jung (Bass), Armin Lübcke (Keyboard). red