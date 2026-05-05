Wichtige Netzwerkarbeit
Wissener Migrationsbeirat baut auf vielerlei Kontakte
So, wie es das Logo ausdrückt, steht der Migrationsbeirat der Stadt Wissen für Vielfalt und Miteinander.
So, wie es das Logo ausdrückt, steht der Migrationsbeirat der Stadt Wissen für Vielfalt und Miteinander.
Elmar Hering

Enorm rührig agiert weiterhin der ehrenamtliche Migrationsbeirat der Stadt Wissen. Im Sinne der Integration engagieren sich die Mitglieder auf verschiedenen Wegen. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Wissen knüpft weiter an seinem Netzwerk. Zudem will er verstärkt Präsenz zeigen und setzt dabei nicht zuletzt auf seine erfolgreich angelaufene Reihe „Kulinarische Köstlichkeiten“.Im Sinne des Netzwerkens hatte der Beirat zuletzt zwei wichtige Vertreter der lokalen und regionalen Sozialarbeit eingeladen.

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