Enorm rührig agiert weiterhin der ehrenamtliche Migrationsbeirat der Stadt Wissen. Im Sinne der Integration engagieren sich die Mitglieder auf verschiedenen Wegen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Wissen knüpft weiter an seinem Netzwerk. Zudem will er verstärkt Präsenz zeigen und setzt dabei nicht zuletzt auf seine erfolgreich angelaufene Reihe „Kulinarische Köstlichkeiten“.Im Sinne des Netzwerkens hatte der Beirat zuletzt zwei wichtige Vertreter der lokalen und regionalen Sozialarbeit eingeladen.