Für die ganze Familie Wissener Martinsmarkt hellt den November auf 04.11.2025, 19:00 Uhr

i Als Teil des Wissener Martinsmarktes mit abschließendem Martinsumzug wird auch in diesem jahr wieder Sankt Martin hoch zu Ross in die Fußgängerzone einreiten. Katharina Behner

Herbstliche Treffpunkte der besonderen Art sind die Martinsmärkte, die vielerorts im Land stattfinden und oft auf die Tradition des mittelalterlichen Marktrechtes zurückgehen. Absolut im Heute bewegt sich der Wissener Martinsmarkt.

In einen Anziehungspunkt für die ganze Familie verwandelt sich am kommenden Sonntag, 9. November, wieder die Siegstadt Wissen. Dafür sorgen sowohl der Martinsmarkt und der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt als auch der abendliche Martinsumzug zum Schützenplatz.







