Reger Zulauf an der Sieg Wissener Martinsmarkt findet immer sein Publikum Rolf-Dieter Rötzel 10.11.2025, 16:30 Uhr

i Weihnachtliches gab es beim Wissener Martinsmarkt ebenfalls zu sehen. Rolf-Dieter Rötzel

Der Martinsmarkt in Wissen ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt an der Sieg. Trotz des typischen Novemberwetters fanden das bunte Treiben und der verkaufsoffene Sonntag auch in diesem Jahr ihr Publikum.

Typisches Novemberwetter, trüb und grau in grau, begleitete den vergangenen Sonntag. Doch in der Siegstadt hatte dies keine großen Auswirkungen auf den Tagesablauf. Hier stand der traditionell von der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen veranstaltete Martinsmarkt und der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag in einem besonderen Fokus; ein Anziehungspunkt für Groß und Klein.







