Für viele Wissener ist die katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung ein Stück Heimat. Lange fehlte dieser Baustein, jetzt haben sie ihn zurückbekommen.
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Mehr als drei Jahre nach dem verheerenden Feuer, bei dem vor allem der Altarraum, Teile der wertvollen Hecker-Fresken sowie die barocke Orgel zerstört worden waren, ist die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen am Donnerstagabend in einer ebenso eindrucksvollen wie bewegenden Festmesse wieder ihrer Bestimmung übergeben worden.