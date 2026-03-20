Drei Jahre nach Brandstiftung
Wissener Kirche Kreuzerhöhung festlich wiedereröffnet
Pfarrer Martin Kürten bedankte sich bei den vielen Helfern, Sponsoren, Versicherungen, Handwerkern und anderen, die es ermöglich
Pfarrer Martin Kürten bedankte sich bei den vielen Helfern, Sponsoren, Versicherungen, Handwerkern und anderen, die es ermöglichten, dass die Kirche Kreuzerhöhung nach drei Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlt. "Möge diese Kirche ein Zuhause sein", waren die Worte, mit denen er seine Empfindung der "freudigen Dankbarkeit" unterstrich.
Thomas Hoffmann

Für viele Wissener ist die katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung ein Stück Heimat. Lange fehlte dieser Baustein, jetzt haben sie ihn zurückbekommen.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als drei Jahre nach dem verheerenden Feuer, bei dem vor allem der Altarraum, Teile der wertvollen Hecker-Fresken sowie die barocke Orgel zerstört worden waren, ist die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen am Donnerstagabend in einer ebenso eindrucksvollen wie bewegenden Festmesse wieder ihrer Bestimmung übergeben worden.

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