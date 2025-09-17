Ehrenamtliches Engagement Wissener Jahrmarkt unterstützt Schule in Kolumbien 17.09.2025, 19:00 Uhr

i Pater Dario Codina, Direktor des Schulzentrums Don Bosco in Barranquilla, und einige der Schüler. Don Bosco Mondo

Internationale Hilfe durch ein einzigartiges bürgerschaftliches Engagement – das ist der Wissener Jahrmarkt. Am 4. und 5. Oktober geht es um ein Schulprojekt in Kolumbien. Zu den Hintergründen und Zielen äußert sich der dortige Direktor.

In seiner mehr als 50-jährigen Geschichte hat der Wissener Jahrmarkt bislang neun Mal Hilfsprojekte in Ländern Südamerikas unterstützt, in diesem Jahr kommt erstmals Kolumbien hinzu. Im Zentrum der 56. Auflage am 4. und 5. Oktober steht das Schulzentrum Don Bosco in der Hafenstadt Barranquilla.







