An Forschungsprojekt beteiligt
Wissener Institut Time und der Blick in die Schweißnaht
In hoch modernen Schweißprozessen kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das Forschungsprojekt dient dazu, sogenannte An
In hoch modernen Schweißprozessen kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das Forschungsprojekt dient dazu, sogenannte Anomalien aufzuspüren.
Matthias Mackenbach

Seit Hunderten und Tausenden von Jahren schreitet die Entwicklung des Schweißens voran. Die Schritte in die Zukunft führen auch über Wissen.

Lesezeit 2 Minuten
Erneut ist das Wissener Institut für Metall & Engineering (Time) an einem Forschungsprojekt beteiligt, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Dieses Mal geht es um die Einbindung von Künstlicher Intelligenz in den Schweißprozess, sodass mögliche Fehler noch während des Schweißvorgangs erkannt und bestenfalls direkt behoben werden können.

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