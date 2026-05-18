Insolvenzverfahren läuft Wissener Firma Dalex zuversichtlich trotz Finanzengpass Elmar Hering 18.05.2026, 15:00 Uhr

i Das Wissener Unternehmen Dalex hat im April Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dirk Obermüller aus Bonn bestellt. Elmar Hering

Seit mehr als 20 Jahren hat der traditionsreiche Wissener Schweißmaschinen-Hersteller Dalex die eine oder andere Erschütterung überstanden. Aktuell läuft ein Insolvenzfahren. Wir haben nach Gründen, Auswirkungen und möglichen Lösungen gefragt.

Trotz eines erneuten Insolvenzverfahrens herrscht Zuversicht an der Spitze des Wissener Traditionsunternehmens Dalex Automation & Welding GmbH. Geschäftsführer Robert Nijland drückt aufs Tempo und will nach Möglichkeit bis Ende Juni neue Investoren präsentieren.







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