Seit mehr als 20 Jahren hat der traditionsreiche Wissener Schweißmaschinen-Hersteller Dalex die eine oder andere Erschütterung überstanden. Aktuell läuft ein Insolvenzfahren. Wir haben nach Gründen, Auswirkungen und möglichen Lösungen gefragt.
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Trotz eines erneuten Insolvenzverfahrens herrscht Zuversicht an der Spitze des Wissener Traditionsunternehmens Dalex Automation & Welding GmbH. Geschäftsführer Robert Nijland drückt aufs Tempo und will nach Möglichkeit bis Ende Juni neue Investoren präsentieren.