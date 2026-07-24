Gefäßchirurgie und mehr
Wissener Ärztin betont den Wert wohnortnaher Versorgung
Seit rund 100 Tagen ist die promovierte Fachärztin Heike Sälzer in der Wissener Praxis der Marien Ambulant gGmbH für die Patient
Seit rund 100 Tagen ist die promovierte Fachärztin Heike Sälzer in der Wissener Praxis der Marien Ambulant gGmbH für die Patienten da. Die Wissenerin steht an der Spitze der Praxis für Chirurgie und Gefäßchirurgie (im Erdgeschoss des Antonius-Krankenhauses).
Elmar Hering

Eigentlich sollte die Praxis für Chirurgie und Gefäßchirurgie in Wissen schon im Herbst 2025 loslegen. Doch erst im April lag die Berechtigung vor, auch Kassenpatienten zu behandeln. Wie war der Start für Ärztin Heike Sälzer?

Lesezeit 2 Minuten
Mal angenommen, Sie quälen sich mit einem eingewachsenen Zehennagel, wollen ein verdächtiges Muttermal untersuchen lassen oder sorgen sich wegen Durchblutungsstörungen. Patienten müssen in solchen Fällen nicht unbedingt den Weg in die nächste Großstadt antreten, denn seit April führt die Fachärztin Heike Sälzer in Wissen (Auf der Rahm 17) die chirurgische und gefäßchirurgische Praxis der Marien Ambulant gGmbH.
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