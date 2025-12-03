Chancen für Bauwillige Wissen schafft mit Grunderwerb neue Möglichkeiten Elmar Hering 03.12.2025, 10:00 Uhr

i Halbwegs versteckt zwischen Hockelbach- und Heisterstraße liegt in Wissen das Gelände der ehemaligen Kistenfabrik. Einst gehörte es zum Besitz der Walzwerkbetreiber Krupp-Thyssen-Hoesch. Die Verbandsgemeinde will dort eine neue Feuerwehrzentrale bauen. Elmar Hering

Lange schien es so, als hätten Stadt und Verbandsgemeinde Wissen keine Chance, das Gelände der früheren Kistenfabrik zu erwerben. Aber weil der Eigner nun doch einem Verkauf im Gesamtpaket zugestimmt hat, können auch private Bauwillige profitieren.

Nach langem Warten und Verhandeln ist es der Verbandsgemeinde Wissen gelungen, Grundstücke aus dem früheren Besitz der Walzwerksbetreiber zu erwerben. Es handelt sich um mehrere Grundstücke, bis auf eines alle in Wissen. Aus dem Gesamtpaket will die Verbandsgemeinde nun eine Handvoll Baugrundstücke vermarkten, um den gezahlten Pauschalpreis teilweise zu refinanzieren.







