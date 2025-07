Wissen hat einen neuen Schützenkönig. Philipp Kubalski ist sein Name und unter dem Regententitel Philipp I. wird er die Schützinnen und Schützen beim kommenden Fest und in der Saison 2025/26 repräsentieren.

Kubalskis Königsschuss sorgte am Sonntagabend für viel Applaus bei den gut 200 Gästen. Es folgten Gratulationen, und seine Schützenkameraden ließen ihren neuen König hochleben.

i Gratulationen und Jubel nach dem "Königsschuss". Trotz mäßigem Wetter hatten sich am Sonntagnachmittag Hunderte Besucher eingefunden, um dem spannenden Wettkampf um die Schützenkönigswürde beizuwohnen, die Philipp Kubalski (Philipp I.) mit dem 720. Schuss errang. Thomas Hoffmann

Spannend bis zuletzt verlief der Wettkampf auf dem Schützenplatz in der Köttingsbach, denn mit Andrea Brenner und Frank Brenner waren zwei weitere Bewerber im Rennen um die Königswürde. Diese ist in der Siegstadt seit jeher heiß begehrt. Kein Wunder, denn etwa 750 Mitglieder zählt der Traditionsverein; von Nachwuchssorgen ist ebenso wenig zu spüren wie von mangelnder Sportlichkeit, denn seit vielen Jahren erringen die Wissener Schützinnen und Schützen im Profisektor beachtliche Erfolge in der Bundesliga.

Mit Jungschützenkönig Justus I. Janssen und Schülerprinz Justus Schmidt hat der Schützenverein überdies zwei Repräsentanten, die die generationenübergreifende Gemeinschaft in Jugend und Junioren vertreten. „Unsere Ziele ruhen auf zwei Säulen", sagte Schützenoberst Karl-Heinz Henn am Rande, „die erste ist die Pflege des geselligen Brauchtums, das sind hauptsächlich das Vogelschießen und das Schützenfest, die zweite ist der Schießsport. Beide sind in der Satzung im Paragrafen 1 seit 1870 festgelegt.“

i Garant für gute Stimmung beim Vogelschießen des Wissener Schützenvereins war einmal mehr die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen unter der Leitung von Christoph Becker. Thomas Hoffmann

Doch zurück zum Geschehen. Der erste Schuss, den die bis dahin noch amtierende Königin Nicole I. Thielmann vor dem Ersten Beigeordneten der Stadt Wissen, Claus Behner, abgab (der Bürgermeister Berno Neuhoff vertrat und diesen Schuss symbolisch-stellvertretend für den Bundespräsidenten setzte) sowie dem danach folgenden Pfarrer Martin Kürten, fiel um 16 Uhr, der letzte um 19.50 Uhr. Viele Besucher hatten sich im Laufe der Stunden auf dem Festplatz eingefunden. Henn zeigte sich zufrieden, denn nicht zuletzt dank der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen unter der Leitung von Christoph Becker, die einmal mehr mit Marschmusik und konzertanter Klasse für den passenden Rahmen sorgte, kam gute Stimmung in lockerer Atmosphäre auf.

Derweil war bei vielen Besuchern noch das letzte Jahr in deutlicher Erinnerung, als die erlösende Nachricht: „Wir haben eine Königin" erst nach Mitternacht verkündet werden konnte. Diesmal dauerte es nicht so lange.

Vorfreude auf das Schützenfest

Mit Philipp I. samt Königin und Hofstaat sowie Jungschützenkönig und Schülerprinz werden die Wissener Schützen bereits am kommenden Wochenende vom 11. bis zum 14. Juli einmal mehr das größte Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz feiern und ganz sicher wird dies wieder einer der Top-Höhepunkte in der Siegstadt Wissen, die mit dem Schützenverein Wissen 1870 ein weit über die Ortsgrenzen hinaus strahlendes Aushängeschild hat.