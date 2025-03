Wissen: Eine starke Demonstration gegen das Vergessen

Seit fast 80 Jahren herrscht Frieden in Deutschland. Doch selten war die Mahnung so wichtig, für dessen Erhalt einzutreten. In Wissen ist dies mit einer eindrucksvollen Gedenkveranstaltung gelungen.

Es war eine Gedenkfeier, die vielen der etwa 120 Besucher im voll besetzten Foyer des Wissener Kulturwerks in eindrücklicher Erinnerung bleiben dürfte. „Viele Menschen starben an diesem Tag. Die Toten stapelte man vor Häusern oder legte sie in Gräben, beispielsweise auf dem Alserberg, und bedeckte sie mit Ästen, weil man sie gar nicht schnell genug beerdigen konnte“, richtete Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff den Blick auf den 11. März 1945. Er mahnte, die Werte der Freiheit, der Kultur, des Friedens und der Völkerverständigung zu verteidigen: „Jeder von uns ist gefordert, hierzu seinen Beitrag zu leisten.“

Die Geschwister Hildegard Schmitz (98) aus Köln-Bornheim und Karl Thömmes (94) von der Schwäbischen Alb, die zum damaligen Zeitpunkt als Flüchtlinge aus Prüm in Schönstein lebten, waren eigens nach Wissen gekommen, um aus erster Hand über die Geschehnisse jenes Tages zu berichten. Mit sichtlicher Erschütterung, auch noch 80 Jahre danach, erzählte die damals 18-Jährige von dem Fliegerangriff durch amerikanische Bomber: “Wir schauten zum Himmel und konnten sehen, wie sich die Klappen an den Flugzeugen öffneten und die Bomben herausfielen. Sekunden später schossen schon die Flammen hoch„, erinnerte sie sich.

„Nur knapp zwei Minuten hat das Theater gedauert und dann waren über 100 Menschen tot.“

Augenzeuge Karl Thömmes

Hildegard Schmitz erzählte von weiteren schrecklichen Erlebnissen, wie etwa von einem Tieffliegerangriff auf sie selbst, als sie Schutz suchenden Menschen in einem Stollen Essen bringen wollte. Oftmals musste sie bei ihren Erzählungen eine Pause einlegen; ein emotionaler Nachhall der Dramen, die sie in jener schrecklichen Zeit erlebte.

Ihr Bruder Karl berichtete, dass er gemeinsam mit seinem Vater, der auf seine Uhr geschaut habe, die Flieger beobachtet habe: „Nur knapp zwei Minuten hat das Theater gedauert und dann waren über 100 Menschen tot.“ Thömmes erzählte von einer Frau, die im Splittergraben im Richtweg Schutz gesucht und die ihm später erzählt habe, dass ein Mann sie zu sich hergewunken habe, wodurch sie überlebt habe, da die Stelle, an der sie zuvor stand, verschüttet wurde. Den Mann habe sie danach nie wieder gesehen, so Thömmes, der bis heute nicht einordnen kann, ob diese nahezu mystisch wirkende Geschichte den Tatsachen entspricht.

i Etwa 120 Gäste waren zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des verheerenden Bombenangriffes im März 1945 ins Foyer des Kulturwerks gekommen. Sie erlebten eine ebenso feierliche Feier wie authentische Einblicke in den Schreckenstag. Thomas Hoffmann

Heimatforscher Bruno Wagner ging in der Folge auf die Geschehnisse des Tragödientages ein. “Der Ortskern wurde durch den Bombenhagel in eine düstere Todeslandschaft verwandelt„ oder „Vom Ort sah man nichts mehr, nur eine schmutzige, gelbe Wolke“, waren nur zwei der Ausführungen, mit denen Wagner, der auch von der „Wissener Bartholomäusnacht“ sprach, das Publikum fesselte.

Auch Schüler aus dem Leistungskurs Geschichte des Kopernikus-Gymnasiums Wissen taten das ihre, um die Erinnerung wach zu halten und zu mahnen. So verlasen sie abwechselnd Aufzeichnungen von Zwangsarbeitern: „Ich sehe noch immer die Mutter vor mir, die in einem blutigen Haufen Steine nach ihrem Kind suchte.“ Solche Schilderungen wirkten dank ihrer Authentizität nach und sie wirkten tief: Betroffenheit und Schweigen, Applaus aber für diejenigen, die die schreckliche Vergangenheit so aufgearbeitet hatten, dass sie quasi das Fenster weit öffneten zu jenem Tag.

i Mara Wittershagen, Lilith Schultheis und Leiterin Simone Bröhl (von links) des Flötenensembles der Kreismusikschule Altenkirchen sorgten mit Liedern von Frieden und Versöhnung für den feierlich-würdevollen Rahmen der Gedenkfeier. Thomas Hoffmann

Bevor sich Bürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder in die Steinbuschanlage begaben, um einen Kranz niederzulegen, beschwor Pfarrer Marcus Tesch von der evangelischen Kirchengemeinde ein friedliches Miteinander: “Vielleicht braucht diese Welt nichts so dringend wie Versöhnung.“ Dechant Martin Kürten von der katholischen Pfarrei Kreuzerhöhung sprach ein jüdisches Gebet, in dem es um Frieden ging, ebenso wie in dem Schlusslied „Shalom Aleichum“, gespielt vom Flötenensemble der Kreismusikschule Altenkirchen. Ein würdiger Abschluss einer Veranstaltung, die nachhallt und die eine Botschaft deutlich sendete: „Nie wieder!“