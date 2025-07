Ein lauer Sommerabend, der Klang von Gitarren, Percussions, Geige, Keyboard und temperamentvolle Stimmen. Der Innenhof des Kulturwerks in Wissen verwandelte sich am Mittwochabend in eine Bühne voller Lebensfreude und musikalischer Vielfalt. Das Team von Jungen und Junggebliebenen engagiert sich ehrenamtlich für das kulturelle Leben in der Verbandsgemeinde Wissen.

Das Duo Manzanar, das sind die Künstler Michaela Weyand aus Deutschland (Querflöte, Quena, Akkordeon) und Eduardo Cisternas aus Chile (Gitarre, Charango, Cuatro, Tiple, Gesang), eröffneten den Abend und brachten Eigenkompositionen und lateinamerikanische Folklore zu Gehör. Schon im letzten Jahr waren Manzanar und Tabaré y La Tribu im Kulturwerk zu Gast und hatten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Name Manzanar geht zurück auf einen kleinen Ort zwischen dem Pazifik und dem Hochland im Landesinneren von Zentralchile. Hier liegen die familiären Wurzeln von Eduardo Cisternas.

i Die Zuhörer konnten es sich teils in Liegestühlen bequem machen. Sommerfeeling pur! Gaby Wertebach

Michaela Weyand ist in Betzdorf geboren und hat selbst viele Jahre in Chile gelebt, einem Land mit dessen Kultur und Musikszene sie tief verbunden ist. Mittlerweile haben die beiden auch ein Zuhause in Birken-Honigsessen gefunden. Sie sind in der Region bestens bekannt, was sich schon bei der Begrüßung zeigte: die beiden Künstler wurden von den Zuhörern jubelnd empfangen. Dass Michaelas Mama dem Konzert beiwohnte, dürfte die Musikerin ganz besonders gefreut haben.

Das Ensemble Tabarè y La Tribu wiederum hat sich zusammengefunden mit Musikern aus Argentinien, Costa Rica und Spanien. Die Mischung aus lateinamerikanischer Folklore, eigenen Kompositionen und politischen Liedern kam bei den Zuhörern bestens an. Sie sangen nicht nur von der Schönheit ihrer Länder, sondern auch von den Herausforderungen, die dort herrschen, insbesondere von den politischen Entwicklungen in Lateinamerika.

i Michaela und Eduardo hatten zum Konzert geladen Gaby Wertebach

Mithilfe eines kleinen Liederheftes konnten die Zuhörer die gesungenen Texte in deutscher Sprache lesen. Trotz teilweise ernster Themen blieb die Stimmung durchweg positiv, mitreißend und voller Energie. Die Musiker verstanden es, gemeinsam mit dem Duo Manzanar ihr Publikum zu begeistern. Es wurde geklatscht, mitgewippt und am Ende, nach Aufforderung durch die Sängerin, sogar getanzt.

Nach einer leidenschaftlich geforderten Zugabe verabschiedeten sich die Künstler unter großem Applaus von der Bühne. Mit diesem Abend hat die Wissener Eigenart einmal mehr bewiesen, wie erfolgreich sie internationale Kultur und lokale Begeisterung zusammenbringt. Noch sieben weitere musikalische Sommerabende unter freiem Himmel stehen bevor, wenn sie alle so klingen wie der am Mittwoch, dürfen sich die Zuhörer auf eine großartige Jubiläumssaison freuen.