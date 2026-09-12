Traditionsabend im AK-Land Wirtschaftsempfang: Bildung ist Schlüssel für Zukunft Sonja Roos 12.09.2026, 14:57 Uhr

i Organisatoren, Ausrichter und Beteilgte des Wirtschaftsempfangs im Kreis Altenkirchen freuten sich über den gelungenen Abend in Weyerbusch bein der Hottgenroth-Akademie. Markus Eschenauer

Der Wirtschaftsempfang im Kreis Altenkirchen fand in diesem Jahr bei der Hottgenroth-Akademie in Weyerbusch statt. Beim traditionellen Stell-dich-ein von Wirtschaft, Politik, Industrie und Handwerk ging es dieses Mal um Weichen für ein neues Morgen.

Der Empfang der Wirtschaft im Kreis Altenkirchen steht bei vielen Anfang September als fester Termin im Kalender. Denn dort kommen Politik, Einzelhandel, Handwerk und Industrie zusammen. Dort wird geredet, sich ausgetauscht, dort stellt man fest, dass die Probleme oft ähnlich sind und die Lösungen meist darin liegen, Schnittstellen zu finden und Synergien zu nutzen.







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