Bürgerversammlung gut besucht
Wird Stadthalle Altenkirchen saniert oder neugebaut?
Zur Einwohnerversammlung in der Stadthalle Altenkirchen hatte Stadtchef Ralf Lindenpütz zusammen mit dem Stadtrat eingeladen.
Annika Stock

Zahlreiche Besucher waren in die Stadthalle Altenkirchen gekommen, um sich bei einer Einwohnerversammlung über die Zukunft des Gebäudes zu informieren. Zur Debatte stehen Sanierung und Neubau. Die Stadtratsfraktionen brachten ihre Ansichten vor. 

Lesezeit 5 Minuten
Am Donnerstagabend war der Saal der Stadthalle an der Quengelstraße gut gefüllt. Zahlreiche Bürger und Vereine waren zusammengekommen, um der Einwohnerversammlung beizuwohnen, zu der Stadtchef Ralf Lindenpütz (CDU) und der Stadtrat eingeladen hatten. Unter dem Titel „Stadthalle 2030“ stellte Lindenpütz die bisherigen Abläufe und Schritte vor, mit denen sich die politischen Vertreter intensiv beschäftigt hatten, um den laufenden Prozess den ...

