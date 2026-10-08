Sicherheit in Altenkirchen 
Wird Konrad-Adenauer-Platz ein Problemort bleiben? 
Eigentlich soll der Konrad-Adenauer-Platz mit seinen Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten eine Einladung für Familien und Bürger s
Eigentlich soll der Konrad-Adenauer-Platz mit seinen Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten eine Einladung für Familien und Bürger sein, er wird jedoch auch von kritischen Personengruppen genutzt.
Annika Stock

Bereits zwei Messerangriffe im Bereich Konrad-Adenauer-Platz/Bahnhof haben sich in der Kreisstadt Altenkirchen ereignet. Wir blicken auf aktuelle Rückmeldungen von Polizei und Ordnungsamt zur Sicherheitsthematik und auf Vergangenes zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen ist weiterhin als „gefährlicher Ort“ eingestuft. Er wird sowohl von Beamten der Polizeiinspektion (PI) Altenkirchen als auch vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld weiterhin fest im Blick behalten und regelmäßig kontrolliert.
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