Der parteilose noch amtierende VG-Chef Fred Jüngerich tritt zur Wahl des VG-Bürgermeisters am 11. April 2027 an. Wie sieht es bei den Ratsfraktionen aus? Stehen bereits Gegenkandidaten fest? Unsere Zeitung hat nachgefragt. Hier lesen Sie mehr.
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Der amtierende VG-Bürgermeister Fred Jüngerich (61, parteilos) will erneut kandidieren. Das teilte uns der VG-Chef auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Am 11. April 2027 soll am selben Tag zur Landratswahl auch ein neuer VG-Bürgermeister oder eine VG-Bürgermeisterin gewählt werden.