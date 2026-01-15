In einer Woche sollen auf der Siegstrecke aufgrund von Bauarbeiten in den Morgen- und Abendstunden keine Züge fahren. Diese Ausfälle sind nur ein Vorgeschmack auf Einschränkungen, die Bahnkunden weit intensiver fordern werden.
Lesezeit 1 Minute
Die Siegstrecke kommt nicht zur Ruhe. Bald, ab dem 22. Januar, führen nächtliche Bauarbeiten zu Zugausfällen an manchen Tagen in den Morgen- und Abendstunden. Darüber informierte die Hessische Landesbahn, die den RB90 betreibt, vor Kurzem. Eine Bestätigung der Deutschen Bahn (DB) steht noch aus, aber auf dem Portal „Zuginfo.