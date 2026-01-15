Ausfälle auf Siegstrecke Wird es bald noch schlimmer? Daniel-D. Pirker 15.01.2026, 15:30 Uhr

i Auf der Siegstrecke werden vermehrt Güterzüge umgeleitet. Daniel-D. Pirker

In einer Woche sollen auf der Siegstrecke aufgrund von Bauarbeiten in den Morgen- und Abendstunden keine Züge fahren. Diese Ausfälle sind nur ein Vorgeschmack auf Einschränkungen, die Bahnkunden weit intensiver fordern werden.

Die Siegstrecke kommt nicht zur Ruhe. Bald, ab dem 22. Januar, führen nächtliche Bauarbeiten zu Zugausfällen an manchen Tagen in den Morgen- und Abendstunden. Darüber informierte die Hessische Landesbahn, die den RB90 betreibt, vor Kurzem. Eine Bestätigung der Deutschen Bahn (DB) steht noch aus, aber auf dem Portal „Zuginfo.







