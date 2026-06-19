Der Druidensteig könnte „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ werden. Doch dafür braucht es noch Stimmen, Deadline ist Ende Juni. Unsere Zeitung hat über die Details mit dem Touristikbeauftragten Sven Wolff gesprochen – vor dem Druidenstein.
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Jährlich ruft das Wandermagazin zur großen Publikumswahl für „Deutschlands schönsten Wanderweg“ auf. Und der Druidensteig ist für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren nominiert – bis Ende Juni kann noch abgestimmt werden.