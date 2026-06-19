Abstimmen bis Ende Juni
Wird Druidensteig „Deutschlands schönster Wanderweg“?
Der Touristikbeauftragte der VG Kirchen, Sven Wolff, rührt unmittelbar vor dem Druidenstein die Werbetrommel für den Druidenstei
Der Touristikbeauftragte der VG Kirchen, Sven Wolff, rührt unmittelbar vor dem Druidenstein die Werbetrommel für den Druidensteig. Er könnte nämlich tatsächlich "Deutschlands schönster Wanderweg 2026" in der Kategorie Mehrtagestouren werden. Bis Ende Juni kann noch fleißig abgestimmt werden.
Johannes Mario Löhr

Der Druidensteig könnte „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ werden. Doch dafür braucht es noch Stimmen, Deadline ist Ende Juni. Unsere Zeitung hat über die Details mit dem Touristikbeauftragten Sven Wolff gesprochen – vor dem Druidenstein.

Lesezeit 3 Minuten
Jährlich ruft das Wandermagazin zur großen Publikumswahl für „Deutschlands schönsten Wanderweg“ auf. Und der Druidensteig ist für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren nominiert – bis Ende Juni kann noch abgestimmt werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren