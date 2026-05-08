Aktuell sucht das Wandermagazin „Deutschlands schönsten Wanderweg 2026“. Unter den nominierten Fernwanderwegen ist ein Westerwälder Qualitätswanderweg: der 94 Kilometer lange Druidensteig. Per Publikumswahl kann für die Georoute abgestimmt werden.
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Jetzt gilt’s – und insbesondere alle Westerwälder sind aufgerufen mitzumachen: Noch bis 30. Juni kann für den Druidensteig als „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ abgestimmt werden. Der Fernwanderweg, der auf sieben Etappen von Freusburg bis nach Hachenburg verläuft, ist von der Jury des Wandermagazins unter mehr als 100 Bewerbungen nominiert worden.