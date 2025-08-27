Die Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders von Weitefeld ist identifiziert. Doch nach wie vor frustriert die Bürger, dass angeblich keine Belohnung für den Fund der sterblichen Überreste Alexander Meisners ausgezahlt wird. Ist der Ärger begründet?

Während in Weitefeld nach dem Fund der Leiche von Alexander Meisner Ruhe einkehrt, treibt die Menschen immer noch eine Frage um: Wieso erhält der Finder der sterblichen Überreste des mutmaßlichen Mörders einer dreiköpfigen Familie keine Belohnung? Auch Karl-Heinz Keßler, Ortsbürgermeister von Weitefeld, wo die blutige Tat verübt worden war, hatte dies öffentlich scharf kritisiert.

Unsere Zeitung hat bei der Oberstaatsanwaltschaft Koblenz um Aufklärung gebeten. Immerhin war ursprünglich eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt worden. Allerdings galt dies nur für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wie Behördenleiter Mario Mannweiler noch einmal unserer Zeitung gegenüber erklärt. Und mit Ergreifung sei die Festnahme des mutmaßlichen Täters gemeint. Dies ergebe sich eindeutig aus dem Wortlaut des entsprechenden Rundschreibens des Justizministeriums aus dem Jahr 2013, so der Behördenchef.

Gibt es ausnahmsweise eine Belohnung?﻿

Damit scheint die Angelegenheit eindeutig: Da die Voraussetzung für die Belohnung nicht erfüllt wurde, wird sie nicht ausgezahlt. Das stimmt offenbar nicht ganz, folgt man der Erklärung Mannweilers weiter. Demnach ist es nicht ausgeschlossen, dass doch noch eine Belohnung ausgezahlt wird. Der Oberstaatsanwalt schreibt: „Ob es losgelöst von dieser Auslobung aufgrund der Besonderheiten des Falles eine Möglichkeit gibt, ausnahmsweise gleichwohl eine Belohnung an den Finder der Leiche zu zahlen, wenn er dies möchte, wird derzeit noch geprüft. Wenn das Ergebnis dieser Prüfung nach Einbindung aller vorgesehenen Stellen vorliegt und positiv ausfallen sollte, würde die Staatsanwaltschaft auch von Amts wegen an den Finder herantreten.“ Vor diesem Hintergrund bewertet Mannweiler die öffentliche Kritik des Ortsbürgermeisters als „etwas vorschnell“.

Bereits vor einigen Tagen hatte die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler in einem Facebook-Beitrag geschrieben, dass entgegen Gerüchten bisher kein Antrag auf Auszahlung der 10.000 Euro gestellt worden sei. „Somit konnte bislang auch keine Entscheidung getroffen werden. Weder positiv noch negativ“, heißt es in dem Post der Politikerin, in deren Wahlkreis Weitefeld liegt. Das gilt offenbar nach wie vor, wie aus der Antwort des Oberstaatsanwalts an unsere Zeitung vom Mittwoch, 27. August, hervorgeht. Wörtlich schreibt Mannweiler: „ Bei der Staatsanwaltschaft ist bislang weder ein Auszahlungsantrag eingegangen, noch ist eine endgültige Entscheidung über die Auszahlung getroffen worden.“

Am 5. August war eine stark verweste Leiche unweit des Tatorts unweit des Tatorts entdeckt worden. Eine DNA-Analyse bestätigte: Es handelt sich um den 61-jährigen Alexander Meisner aus Elkenroth, der am 6. April ein Ehepaar und dessen 16-jährigen Sohn in ihrem Wohnhaus in Weitefeld ermordet haben soll.

Weitefelder Ortschef pocht auf Privatsphäre des Finders

Auch Weitefelds Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler hat bei der Staatsanwaltschaft Koblenz nachgefragt, wie er unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt. Demnach sei er ebenfalls informiert worden, dass die Angelegenheit entgegen Meldungen noch nicht entschieden sei, die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Er, Keßler, warte weiter auf eine zugesagte Antwort.Der Ortschef betont: „Nach wie vor bin ich der Meinung, dass dem Finder ‚rein menschlich’ etwas zustehen würde.“ Entscheidend seien aber die Haltung des Finders selbst und mögliche Absprachen mit der Oberstaatsanwaltschaft. „Dabei spielt nicht die Meinung eines Ortsbürgermeisters und anderer eine Rolle. Gönnen würden ihm das natürlich viele.“ Der Ortschef Keßler respektiere die Privatsphäre des Finders und werde keine weiteren Aussagen machen. „Etliche weitere Anfragen habe ich alle abgelehnt“, so der Ortsbürgermeister abschließend. ddp