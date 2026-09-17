Gericht lehnt Eilantrag ab Wird die Brandruine in Betzdorf bald abgerissen? Thomas Leurs 17.09.2026, 14:00 Uhr

i Mittlerweile ist das Haus in der Bahnhofstraße in Betzdorf wieder großräumig abgesperrt. Nach dem Willen des Kreises soll der Abriss in wenigen Wochen beginnen. Thomas Leurs

Ende Juli reichte der Hausbesitzer der Brandruine in Betzdorf beim Koblenzer Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen den Rückbau ein, den der Kreis Altenkirchen angeordnet hatte – zunächst mit Erfolg. Jetzt hat sich der juristische Wind gedreht.

Rückschlag für den Besitzer des leer stehenden Hauses in der Betzdorfer Innenstadt. Das Verwaltungsgericht in Koblenz hat nun den Eilantrag gegen die Anordnung des Rückbaus abgelehnt. Das Gebäude ist durch einen Brand im Nachbarhaus im Januar 2024 mit beschädigt worden und seitdem unbewohnbar.







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