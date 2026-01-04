Die Glätte meist gemeistert
Winter lässt Autofahrer im AK-Land meist kalt
Schnell wird es bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts auf den Straßen glatt und rutschig. Doch am Wochenende machten die winterlichen Straßenverhältnisse den Menschen im AK-Land nur wenig zu schaffen.
Christophe Gateau. dpa-tmn

Schnee und Glatteis gehören nicht zu den „natürlichen“ Freunden der Autofahrer. Doch die meisten, die am Wochenende im AK-Land in ihr Auto gestiegen sind, waren besonnen unterwegs. Wir haben bei den Polizeidienststellen nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Das große Verkehrschaos ist ausgeblieben. Schnee und glatte Straßen stellten die Westerwälder an diesem Wochenende vor wenig Probleme. Das ergab ein Rundruf unserer Zeitung bei den Polizeidienststellen im AK-Land und im Westerwaldkreis.Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf blieb es vergleichsweise ruhig.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht