Die Glätte meist gemeistert Winter lässt Autofahrer im AK-Land meist kalt Markus Kratzer 04.01.2026, 12:30 Uhr

i Schnell wird es bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts auf den Straßen glatt und rutschig. Doch am Wochenende machten die winterlichen Straßenverhältnisse den Menschen im AK-Land nur wenig zu schaffen. Christophe Gateau. dpa-tmn

Schnee und Glatteis gehören nicht zu den „natürlichen“ Freunden der Autofahrer. Doch die meisten, die am Wochenende im AK-Land in ihr Auto gestiegen sind, waren besonnen unterwegs. Wir haben bei den Polizeidienststellen nachgefragt.

Das große Verkehrschaos ist ausgeblieben. Schnee und glatte Straßen stellten die Westerwälder an diesem Wochenende vor wenig Probleme. Das ergab ein Rundruf unserer Zeitung bei den Polizeidienststellen im AK-Land und im Westerwaldkreis.Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf blieb es vergleichsweise ruhig.







