Zwei Jahre Bauzeit Windpark entsteht am Wander-Knotenpunkt Kreuzeiche Daniel-D. Pirker 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Ab dem Frühjahr 2028 soll im Windpark „Siegen-Kreuzeiche“ jährlich Strom produziert werden, der rund 20.000 Haushalte mit klimafreundlicher Energie versorgen könnte. (Symbolbild) Werner Dupuis

Während im Eiserfelder Hauberg bald die ersten Sägen für vorbereitende Maßnahmen kreisen, bereitet sich der Oberkreis auf eine neue Silhouette vor: Vier Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 250 Metern werden entstehen.

Das Panorama über dem Oberkreis des Kreises Altenkirchen steht vor einer massiven Veränderung. Auch wenn auf dem Boden des AK-Landes selbst keine Bagger anrollen, werden die Auswirkungen eines Großprojekts unmittelbar hinter der Landesgrenze unübersehbar sein.







