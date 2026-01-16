Während im Eiserfelder Hauberg bald die ersten Sägen für vorbereitende Maßnahmen kreisen, bereitet sich der Oberkreis auf eine neue Silhouette vor: Vier Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 250 Metern werden entstehen.
Das Panorama über dem Oberkreis des Kreises Altenkirchen steht vor einer massiven Veränderung. Auch wenn auf dem Boden des AK-Landes selbst keine Bagger anrollen, werden die Auswirkungen eines Großprojekts unmittelbar hinter der Landesgrenze unübersehbar sein.