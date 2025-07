Wird der Raum Wissen/Forst/Steimelhagen zum Windkraftstandort, an dem in ein paar Jahren womöglich drei oder vier Windräder für saubere Energie sorgen? Bislang hat das formelle Verfahren zwar noch gar nicht begonnen, aber die Pläne des Projektentwicklers und potenziellen Betreibers sind schon über das Stadium Null hinaus und versprechen diverse Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung.

Treibende Kraft hinter den Plänen ist die Wallenborn Bora GmbH aus dem Ort Klipphausen in Sachsen. Aktuell teilt die Firma mit, dass sie noch ein paar Fragen in Bezug auf die Grundstückssicherung zu klären habe, bevor über das weitere Vorgehen in Sachen Raumverträglichkeitsprüfung entschieden werde. Letztere kann beim Kreis beantragt werden, oder – bei Verzicht – der Kreis prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob eine solche Prüfung notwendig ist oder nicht. Ferner weist die Kreisverwaltung Altenkirchen auf Nachfrage unserer Zeitung darauf hin, dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) für das Zulassungsverfahren gemäß Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zuständig ist.

i Eine einzelne Windkraftanlage des geplantes Typs - nicht des hier abgebildeten - könnte jährlich rechnerisch mehr als 3000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Elmar Hering

Die exakten Standorte der geplanten Windräder stehen noch nicht fest. Momentan kommen drei Wiesenflächen in den Gemarkungen Wissen, Forst und Morsbach-Steimelhagen infrage. Eine vierte Windkraftanlage könnte ebenfalls im Bereich Steimelhagen/Holpe gebaut werden. Rückenwind kommt von einem potenziellen Grundstückseigner, einem Landwirt und Unternehmer, der sich selbst als „überzeugten Energiewender“ bezeichnet, jedoch momentan in dieser Angelegenheit noch nicht öffentlich auftreten möchte.

Nach Angaben der Wallenborn Bora GmbH handelt es sich um den Anlagentyp Vestas V162, ähnlich wie bei den beiden genehmigten Anlagen auf dem Hümmerich auf der anderen Seite der Gemarkung Wissen, nur noch eine Spur größer und leistungsstärker. Für die zwei Anlagen auf rheinland-pfälzischer Seite rechnet die GmbH mit einer Gesamtleistung von 12,4 Megawatt, auf nordrhein-westfälischer Seite wären es entsprechend 6,2 beziehungsweise ebenfalls 12,4 Megawatt. Laut seiner technischen Daten ist dieser Anlagentyp durch eine Nabenhöhe von 166 Meter und einen Rotordurchmesser von 162 Meter gekennzeichnet. In Sachen Windhöffigkeit geht die GmbH von einem Mittelwert von 6,6 Meter pro Sekunde aus; aktuell (bis Januar 2026) laufen diesbezüglich noch exakte Messungen.

Beteiligung ist erwünscht

Die Anlagen verfügen optional über modernste Überwachungssysteme (zum Beispiel zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen). Ferner seien für das Gesamtprojekt bereits die wichtigsten Gutachten erstellt worden (zum Artenschutz sowie zu Schallemissionen und Schattenwurf), teilt das Unternehmen mit und unterstreicht: „mit positivem Ergebnis“.

Auch auf wirtschaftlicher Seite nennt der sächsische Projektentwickler eine klare Perspektive: „Ziel ist es, den Windpark unter einer Bürgerbeteiligung zu errichten.“ Die Ausgestaltung dieser Absicht kann viele Gesichter haben – von der möglichen finanziellen Beteiligung aller Anwohner in einem Umkreis von 2,5 Kilometer (Mindesteinlage 500 Euro) bis zur Einbindung von regionalen Unternehmen und Kommunen (Letztere erhalten zusätzlich den gesetzlich festgelegten Satz von 0,2 Cent pro Kilowattstunde).

„Wir wollen die Bürger umfassend informieren.“

Das teilt der Projektentwickler, die Wallenborn Bora GmbH, mit.

Dazu passt die Unternehmensstrategie in Sachen Transparenz und Kommunikation. Mit den betroffenen Kommunen hat es bereits erste Gespräche gegeben. Sobald Klarheit in Bezug auf die Grundstücksrechte und die naturschutzfachlichen Belange bestehe, so teilt die Wallenborn Bora GmbH mit, sei es vorgesehen, „auch die Bürger umfassend zu informieren“. Dann gehörten sowohl gute als auch schlechte Nachrichten auf den Tisch, nichts solle verschleiert, Prozesse und Entscheidungen klar und nachvollziehbar kommuniziert werden.

Wer sich generell über die regionale Situation in Bezug auf die Erneuerbaren Energien im nördlichen Rheinland-Pfalz informieren möchte, für den empfiehlt sich das Energieportal der SGD Nord: https://map1.sgdnord.rlp.de/kartendienste_rok/index.php?service=energieportal