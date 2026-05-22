Bereits zum dritten Mal findet in der Zeit vom 22. bis zum 31. Mai das Stadt-Land-Fluss-Festival im Grenzgebiet von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, nämlich zwischen Hamm, Windeck und Au statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm.
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Der Countdown läuft: Von Freitag, 22. Mai, bis Sonntag, 31. Mai, werden Windeck und der Westerwald erneut zum Festivalgelände von „Stadt-Land-Fluss”. Ein Festival, das Menschen unter dem Motto „Zukunft nebenan” zusammenbringt und Kunst, Kultur, Musik, Tanz, Tradition und Innovation vereinen will.