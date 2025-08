Autofahrer durch Betzdorf müssen sich in der kommenden Woche auf Staus einstellen. Ab Donnerstag, 7. August, beginnen Bauarbeiten an der Wilhelmstraße. Und es endet auch ein Ärgernis, mit dem sich einst gar der Stadtrat beschäftigt hat.

In den Sommerferien, wenn auf den Straßen in der Regel weniger Verkehr los ist, ist es für den Landesbetrieb Mobilität (LBM) am günstigsten, an wichtigen Durchfahrtsstraßen notwendige Arbeiten durchzuführen. So ist seit Anfang Juli an der Steinerother Straße der Verkehr durch ein Ampelsystem ausgebremst. Und ab dem kommenden Donnerstag müssen sich Autofahrer auch auf der Wilhelmstraße auf Staus einstellen.

Denn im Zeitraum von Donnerstag, 7. August, bis einschließlich Sonntag, 10. August, rücken die Bauarbeiter an der wichtigen Durchfahrtsstraße an, um notwendige Arbeiten durchzuführen. Auf einer Länge von knapp 200 Metern vom Kreisel bis zur Kreuzung Schützenstraße/Klosterhof wird es zu Einschränkungen für den Verkehr kommen.

Am Donnerstag und Freitag ist die Durchfahrt noch möglich

Zunächst erfolgen am Donnerstag und Freitag Vorarbeiten zur Anpassung von Regeneinläufen und Schachtabdeckungen, schreibt der LBM in seiner Pressemitteilung. Diese Arbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt werden. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Christian Willwacher, Leiter der Straßenmeisterei in Altenkirchen: „In den Morgenstunden werden am Donnerstag die Arbeiten beginnen.“ Die Ampeln sollen zwischen 8 und 9 Uhr in Betrieb geben.

Am Wochenende wird es dann kein Durchkommen an der Stelle mehr geben. Ab Samstagmittag, 12 Uhr, bis etwas Sonntagabend gegen 22 Uhr soll der Teilabschnitt der Wilhelmstraße für das Abfräsen der vorhandenen Fahrbahndecke und den Einbau der neuen Asphaltdeckschicht voll gesperrt, so der LBM weiter in seiner Mitteilung. Für diesen Zeitraum werde eine Umleitung über Betzdorf-Bruche, Scheuerfeld und Wallmenroth ausgeschildert.

Wilhelmstraße am Wochenende auf 200 Meter Länge komplett gesperrt

Auch für die Anwohner in den Nebenstraßen ist der Zugang zur Wilhelmstraße dann versperrt. Denn die Einmündungen Schützenstraße, Klosterhof und Bismarkstraße auf die Wilhelmstraße müssen zur Vermeidung von Mehrphasenampeln und damit zur Aufrechterhaltung des Durchgangsverkehrs in der Wilhelmstraße für die gesamte Bauzeit vom Donnerstag bis Sonntag gesperrt werden, schreibt der LBM und fügt hinzu: „Die Anwohner werden gebeten, über die Schützenstraße Richtung Molzberg und Struthhof auszuweichen.“

Mit den Arbeiten verschwindet auch ein Ärgernis, das es bis in den Betzdorfer Stadtrat geschafft hat: Die ehemaligen Parkstreifen, die, wenn man die Straßenverkehrsordnung sehr genau nimmt, eigentlich umfahren werden müssen. Viele Autofahrer fuhren aber einfach geradeaus. Im Februar dieses Jahres hatte die FDP-Fraktion einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. „Leider wird hier nach wie vor geparkt und es kommt vermehrt zu brenzligen Situationen zwischen den Autofahrern, da nicht klar ist, ob der Vordermann parkt oder im Rückstau an der Ampel steht und auf Weiterfahrt wartet“, schrieb damals Florian Baldus in den Antrag.

i Ab dem Kreisel in Betzdorf wird es vom Donnerstag, 7. August, bis Sonntag, 10. August, Bauarbeiten geben. Thomas Leurs

Die Markierungen der Parktaschen werden nun verschwinden, wie Willmacher unserer Zeitung am Telefon bestätigt. „Es wird dann eine durchgezogene Spur auf der rechten Seite geben und links eine Abbiegespur zum Breidenbacher Hof.“