Wohnhaus getroffen? Wilderei-Verdacht nach Schüssen im Wald bei Birkenbeul Michael Fenstermacher 09.02.2026, 17:30 Uhr

i Treibt im Wald zwischen Pracht und Birkenbeul ein Wilderer sein Unwesen? Patrick Pleul/dpa. dpa

Dichter Wald prägt das Gebiet zwischen Pracht und Birkenbeul direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Treibt hier ein Jagdwilderer sein Unwesen? Diesem Verdacht geht die Polizei nach einem aufsehenerregenden Vorfall am Samstagabend nach.

Zwei laute Knallgeräusche haben am Samstagabend gegen 22.05 Uhr mehrere Anwohner im zur Gemeinde Birkenbeul gehörenden Örtchen Kratzhahn aufgeschreckt. „Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei. Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine Schießerei gehandelt hat“, teilt die Polizeiinspektion Altenkirchen dazu in einer Pressemeldung mit.







