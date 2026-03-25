Viel intakte Natur, wenig Menschen: Im Wildenburger Land lässt sich der Alltag gut ausblenden. Die Schönheit der Landschaft nördlich der Sieg setzt die Steegerin Tanja Arens bei ihren Ausflügen mit der Kamera in Szene.
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Grüne Wiesen, zerklüftete Täler und beinahe mythisch wirkende Wälder, dazwischen nur wenige Dörfer und Höfe: Das Wildenburger Land ist ein landschaftliches Juwel. Dessen vielerorts intakte Natur fotografisch in Szene zu setzen – das ist die Leidenschaft von Tanja Arens aus dem kleinen Ort Steeg, auf deren stimmungsvolle Aufnahmen unsere Zeitung aufmerksam geworden ist.