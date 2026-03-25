Fotos von Tanja Arens
Wildenburger Land – Wo Fuchs auf (Oster-)Hase trifft
(Nicht nur) vor Ostern kann einem im Wildenburger Land auch ein Hase vor die Kameralinse laufen
(Nicht nur) vor Ostern kann einem im Wildenburger Land auch ein Hase vor die Kameralinse laufen
Tanja Arens

Viel intakte Natur, wenig Menschen: Im Wildenburger Land lässt sich der Alltag gut ausblenden. Die Schönheit der Landschaft nördlich der Sieg setzt die Steegerin Tanja Arens bei ihren Ausflügen mit der Kamera in Szene. 

Lesezeit 1 Minute
Grüne Wiesen, zerklüftete Täler und beinahe mythisch wirkende Wälder, dazwischen nur wenige Dörfer und Höfe: Das Wildenburger Land ist ein landschaftliches Juwel. Dessen vielerorts intakte Natur fotografisch in Szene zu setzen – das ist die Leidenschaft von Tanja Arens aus dem kleinen Ort Steeg, auf deren stimmungsvolle Aufnahmen unsere Zeitung aufmerksam geworden ist.

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