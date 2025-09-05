Am Donnerstag haben sich offenbar aufrüttelnde Szenen in Betzdorf zugetragen, die darin gipfelten, wie sich eine Menschenmenge gegen Polizisten solidarisierte. Was könnte ihre Motivation gewesen sein, sich gegen die Staatsmacht zu stellen?

Am Donnerstagnachmittag haben sich der Polizei zufolge aufrüttelnde Szenen in der Betzdorfer Innenstadt zugetragen, die darin gipfelten, dass sich eine Menschenmenge zwischen 20 und 30 Personen gegen Polizeibeamte solidarisierte. Wie kam es dazu? Und was könnte die Menschen dazu motiviert haben, sich gegen vier Streifenbesatzungen zu stellen?

Ein 19-Jähriger hat in der Betzdorfer Innenstadt für eine Serie von Straftaten gesorgt. Zunächst stahl er Kleidung im Wert von 220 Euro aus einem Sportgeschäft. Kurz darauf geriet er mit einer Gruppe in Streit und wurde verletzt. Im Rettungswagen randalierte er, verweigerte die Behandlung und attackierte schließlich die Polizeibeamten mit Tritten und Spuckattacken. Damit nicht genug – der 19-Jährige erhielt noch Unterstützung: Rund 20 bis 30 Menschen versammelten sich und riefen Parolen wie „Polizeigewalt!“ gegen die Polizei, sodass zusätzliche Streifen anrücken mussten. Der junge Mann wurde nach einer Zwischenstation in der Polizeiinspektion Betzdorf später seiner Mutter übergeben. Zwei Polizisten wurden im Gerangel leicht verletzt. Das alles geht aus einer Polizeimeldung sowie einem Gespräch unserer Zeitung mit der Polizeiinspektion Betzdorf hervor.

Menge löste sich auf, nach Abtransport des Randalierers

Die Polizei geht davon aus, dass die Menschenmenge die Vorgeschichte nicht miterlebt hat. Wie unserer Zeitung gegenüber erklärt wird, sahen sie nur den verletzten jungen Mann und zogen daraus den – falschen – Schluss, die Polizei habe ihn körperlich angegangen. Die Polizeikräfte mussten laut Polizei Betzdorf die Menge zurückdrängen, um den Randalierer in einen Polizeiwagen zu bringen. Im Anschluss habe sich demnach die Lage schnell beruhigt und die Menschenmenge aufgelöst, als der Anlass ihres Unmuts, also der 19-Jährige, aus dem Blickfeld war.

Der Randalierer konnte die Nacht schon wieder außerhalb von Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er seiner Mutter „übergeben“ wurde. Wieso er nicht länger festgenommen wurde? „Bei unter 21-Jährigen versuchen wir ein Gewahrsam generell zu vermeiden“, begründet die Polizei Betzdorf ihr Vorgehen. In solchen Fällen werde angestrebt, niemanden unnötig oder lange in Polizeigewahrsam zu halten – was jeweils mit dem Richter abgesprochen werde. Eine Rolle spielte bei der Entscheidung auch, dass sich der 19-Jährige offenbar wieder beruhigt hatte. Die Mindermaßnahme gilt laut Polizei als geringstmöglicher Grundrechtseingriff.

Handeln bleibt nicht ohne Konsequenzen

Dies bedeutet allerdings noch lange nicht, dass das Handeln des 19-Jährigen ohne Konsequenzen bleibt. Ihm werden Ladendiebstahl, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu Last gelegt. Das verbale Angehen des Rettungsdienstes werde laut Polizeieinschätzung vermutlich unter der Schwelle einer Straftat liegen. Zudem muss geprüft werden, ob er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, insbesondere im Kontext der Cannabis-Legalisierung. Bei den eingenommenen Medikamenten handelt es sich der Polizei zufolge um medizinisch gebräuchliche, die allerdings das Bewusstsein beeinflussen.