Zukunft für Molzbergbad Wieso sich Verwaltung um Fördermittel bemüht Claudia Geimer 30.01.2026, 19:00 Uhr

i Am Molzbergbad Betzdorf-Kirchen stehen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudetechnik an. Damit beschäftigte sich der HFA. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Tage, an denen das Molzbergbad ungeplant geschlossen ist, häufen sich. Dringend muss saniert werden. Haben die Träger, die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen, Chancen auf Fördermittel?

Die Arbeiten am Anbau der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain sind in vollem Gange. Mit neuen Räumlichkeiten soll hier ein Ganztagsangebot entstehen. „Die Baumaßnahme ist weit fortgeschritten“, informierte Bürgermeister Joachim Brenner den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, der im großen Sitzungssaal des Betzdorfer Rathaus tagte.







