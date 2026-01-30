Die Tage, an denen das Molzbergbad ungeplant geschlossen ist, häufen sich. Dringend muss saniert werden. Haben die Träger, die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen, Chancen auf Fördermittel?
Die Arbeiten am Anbau der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain sind in vollem Gange. Mit neuen Räumlichkeiten soll hier ein Ganztagsangebot entstehen. „Die Baumaßnahme ist weit fortgeschritten“, informierte Bürgermeister Joachim Brenner den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, der im großen Sitzungssaal des Betzdorfer Rathaus tagte.