„Mein Lokal, Dein Lokal“ Wieso sich Teilnahme für Wehbacher Restaurant lohnte Daniel-D. Pirker 26.01.2026, 06:00 Uhr

i Chefkoch Johannes Neuhaus und Inhaber Fadil "Felix" Shabanaj vom Restaurant "Zum Ventil" in Wehbach. Daniel-D. Pirker

Lange hat das Restaurant „Zum Ventil“ dieser Woche entgegengefiebert. Sie sind Teilnehmer der TV–Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“. Wer gewonnen hat, wird erst später bekannt gegeben. Doch das war sowieso nicht die Hauptmotivation für die Teilnahme.

„Ich habe gedacht, das ist bestimmt irgendeine Werbung.“ Rückblickend wird Fadil „Felix“ Shabanaj froh sein, dass sich der wahre Grund des Anrufs schnell aufklärte. Der Inhaber des Wehbacher „Zum Ventil“ wurde gefragt, ob sein Restaurant an der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnehmen wollte.







