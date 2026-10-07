Körperverletzung in Betzdorf
Wieso Polizei gezielt Informationen zurückhält
Am 25. September sollen sich dramatische Szenen im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs und der Decizer Straße zugetragen haben.
Am 25. September sollen sich dramatische Szenen im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs und der Decizer Straße zugetragen haben.
Thomas Leurs

Dramatische Szenen müssen sich in der Betzdorfer Innenstadt abgespielt haben. In einer Meldung schreibt die Polizei von einem Körperverletzungsdelikt, lässt jedoch wichtige Infos außen vor. Kein Zufall, wie die Polizei unserer Zeitung erklärt.

Lesezeit 2 Minuten
Wie geht die Polizei bei der Veröffentlichung von Zeugenaufrufen vor? Ein Vorfall vom Freitag, 25. September, der sich im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs und der Decizer Straße zugetragen haben soll, dient hier als anschauliches Beispiel. Eine Meldung vom 6.
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