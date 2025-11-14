Wieso Ordnungsamt dem Halter keine Frist setzen kann

Seit Wochen steht zwischen den Kirchener Ortsteilen Wehbach und Wingendorf ein scheinbar herrenloser Twingo parkt dauerhaft an der Kreisstraße, versehen mit Polizeiband. Die Zuständigkeiten? Unklar. Das örtliche Ordnungsamt wurde trotzdem aktiv.
Wann wird der scheinbar herrenlose Twingo endlich abgeholt? Seit Wochen bietet sich Pendlern, Fußgängern und Radfahrern zwischen den Kirchener Ortsteilen Wehbach und Wingendorf ein ungewöhnliches Bild. Ein schwarzer Kleinwagen ist – versehen mit Polizeiabsperrband – direkt an der Kreisstraße am Gehweg auf einem Waldstück „geparkt“.