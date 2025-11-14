Rätsel um Twingo bei Wehbach Wieso Ordnungsamt dem Halter keine Frist setzen kann 14.11.2025, 16:00 Uhr

i Ein mit Polizeiband versehener Twingo ist seit Wochen dauergeparkt an der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf. Das Ordnungsamt hat sich der Sache nun angenommen. Daniel-D. Pirker

Seit Wochen steht zwischen den Kirchener Ortsteilen Wehbach und Wingendorf ein scheinbar herrenloser Twingo parkt dauerhaft an der Kreisstraße, versehen mit Polizeiband. Die Zuständigkeiten? Unklar. Das örtliche Ordnungsamt wurde trotzdem aktiv.

Wann wird der scheinbar herrenlose Twingo endlich abgeholt? Seit Wochen bietet sich Pendlern, Fußgängern und Radfahrern zwischen den Kirchener Ortsteilen Wehbach und Wingendorf ein ungewöhnliches Bild. Ein schwarzer Kleinwagen ist – versehen mit Polizeiabsperrband – direkt an der Kreisstraße am Gehweg auf einem Waldstück „geparkt“.







