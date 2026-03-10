Stadtkapelle Betzdorf
Wieso neuer Dirigent auch als Legende bekannt ist
Im Duett: Der neue Dirigent André Becker (links) und sein Freund und Gastmusiker Francis Kamela aus Uganda.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Stadtkapelle Betzdorf schenkte den Besuchern in der Stadthalle ein besonderes Frühlingskonzert. Dabei zeigte sich auch: Die Handschrift des neuen Chefs, ein bekanntes Gesicht, ist bereits deutlich zu erkennen.

Stadionfeeling in der Stadthalle: Die Stadtkapelle Betzdorf spielt unter dem Klang von Glocken „Hells Bells“ von AC/DC, auch bekannt als energiegeladene Stadionmusik von St. Pauli. Von Energie ist beim Frühlingskonzert in der gut besuchten Stadthalle öfters die Rede – das Orchester unter seinem neuen Dirigenten André Becker sprüht vor Spielfreude.

