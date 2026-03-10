Die Stadtkapelle Betzdorf schenkte den Besuchern in der Stadthalle ein besonderes Frühlingskonzert. Dabei zeigte sich auch: Die Handschrift des neuen Chefs, ein bekanntes Gesicht, ist bereits deutlich zu erkennen.
Stadionfeeling in der Stadthalle: Die Stadtkapelle Betzdorf spielt unter dem Klang von Glocken „Hells Bells“ von AC/DC, auch bekannt als energiegeladene Stadionmusik von St. Pauli. Von Energie ist beim Frühlingskonzert in der gut besuchten Stadthalle öfters die Rede – das Orchester unter seinem neuen Dirigenten André Becker sprüht vor Spielfreude.