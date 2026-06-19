Bombenfund in Betzdorf
Wieso man an einer großflächigen Evakuierung vorbeikam
Am Donnerstag, 18. Juni, wurde eine Weltkriegsbombe auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks bei Baggerarbeite
Am Donnerstag, 18. Juni, wurde eine Weltkriegsbombe auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks bei Baggerarbeiten gefunden.
Oliver Pfeifer

Am Donnerstag wurde eine Weltkriegsbombe in Betzdorf bei Baggerarbeiten gefunden. Erinnerungen an ähnliche Fälle in der Stadt wurden wach. Doch warum mussten dieses Mal die Bürger im gefährdeten Bereich nicht ihre Häuser verlassen?

Lesezeit 1 Minute
Nur knapp ist Betzdorf am Donnerstag einem logistischen Stresstest entgangen. Eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe war bei Baggerarbeiten zwischen den Hallen des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks, heute Werkstadt, und dem Gleisbett entdeckt worden.

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